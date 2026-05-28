Ospedale “Spaziani” di Frosinone, Cisl Fp: «Inaccettabile il guasto all’impianto di climatizzazione»

La Cisl Fp Frosinone denuncia con forza la gravissima situazione che si sta registrando presso l’Ospedale “Fabrizio Spaziani” di Frosinone, dove il malfunzionamento dell’impianto di aria condizionata starebbe causando pesanti disagi ai pazienti ricoverati, agli operatori sanitari e mettendo a rischio il corretto funzionamento delle attrezzature ospedaliere.

Le elevate temperature di questi giorni stanno rendendo le condizioni all’interno della struttura estremamente difficili, tanto che, secondo quanto segnalato, nella giornata di ieri una sala operatoria specialistica avrebbe raggiunto temperature vicine ai 30 gradi.

«È una situazione gravissima e non più tollerabile – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – soprattutto perché sembrerebbe che il problema dell’impianto di climatizzazione sia noto da tempo. Non comprendiamo come, nonostante l’arrivo della stagione estiva e le alte temperature previste, non si sia intervenuti per tempo per evitare una simile emergenza. Essere ricoverati in ospedale significa già vivere una condizione di sofferenza e fragilità. Consentire che pazienti, operatori sanitari e personale lavorino e sostino in ambienti privi di adeguata climatizzazione rappresenta una situazione lesiva della dignità, della sicurezza e della salute di tutti. Parliamo di reparti ospedalieri e persino di sale operatorie, luoghi nei quali devono essere garantiti standard ambientali adeguati e condizioni ottimali sotto ogni profilo. È impensabile che una criticità di questa portata possa protrarsi per giorni senza certezze sui tempi di ripristino del servizio. La Cisl Fp Frosinone chiede un intervento immediato da parte della Direzione Generale e della Direzione Sanitaria della Asl di Frosinone affinché venga ripristinato nel più breve tempo possibile il corretto funzionamento dell’impianto e vengano garantite condizioni adeguate di sicurezza, salute e dignità per pazienti e lavoratori».