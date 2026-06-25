Ospedale Spaziani di Frosinone, Campoli denuncia gravi disagi: “Una settimana senza ascensori e ora anche senza acqua”

“Negli ultimi giorni diversi cittadini e familiari di pazienti mi hanno segnalato una situazione estremamente preoccupante all’interno dell’ospedale Spaziani di Frosinone, in particolare presso la Palazzina Q, dove hanno sede reparti particolarmente delicati come Malattie Infettive e degenza. Secondo quanto riferito, da circa una settimana gli ascensori sarebbero fuori servizio, con pesanti disagi per pazienti, operatori sanitari e visitatori. A questo si aggiungerebbe l’interruzione dell’erogazione dell’acqua, aggravando ulteriormente una situazione già molto complessa”.

Così in una nota il sindaco di Fumone, Matteo Campoli.

“Destano forte preoccupazione anche le notizie relative al trasferimento dei pazienti tra i diversi edifici dell’ospedale attraverso mezzi di soccorso, a causa della persistente chiusura del tunnel di collegamento interno. Se quanto segnalato corrisponde al vero, ci troviamo di fronte a una condizione che merita attenzione immediata e risposte chiare da parte dei soggetti competenti. La tutela della salute e della dignità dei pazienti deve rappresentare una priorità assoluta, così come il rispetto del lavoro quotidiano svolto dal personale sanitario. Per questo motivo rivolgo un appello alla Direzione sanitaria e alla ASL affinché vengano forniti chiarimenti tempestivi sulle criticità segnalate, sui tempi previsti per il ripristino dei servizi essenziali e sulle misure adottate per limitare i disagi a pazienti e operatori. Chi si reca in ospedale per curarsi o assistere un proprio caro ha il diritto di trovare condizioni adeguate e servizi funzionanti. Su temi come questo non possono esserci ritardi né sottovalutazioni”.