Ospedale San Benedetto di Alatri, Campoli: “Nuove iniziative a difesa del presidio”

“Ho avuto un confronto molto proficuo con il comitato San Benedetto e abbiamo condiviso una linea comune da portare avanti a tutela del nostro ospedale. Non ci arrendiamo, la nostra battaglia continua. In tal senso, il comitato, che ringrazio, si occuperà di organizzare riunioni di zona, suddivise in diversi incontri, per poter raccontare ai cittadini di Alatri la situazione del nosocomio. Come comune di Fumone provvederemo ad organizzare incontri con simili finalità presso i comuni limitrofi”.

Così in una nota il sindaco di Fumone, Matteo Campoli.

“Siamo in attesa – continua – della convocazione di un tavolo, da parte del sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca, per un confronto con i vertici regionali. Il depotenziamento è in atto e vogliamo intraprendere ogni iniziativa utile a fornire risposte alla nostra comunità. In tal senso, con il comitato, stiamo sollecitando il reperimento di almeno due pediatri che possano prestare il loro servizio a gettone così da garantire la riapertura del reparto ai tantissimi utenti che si sono rivolti al San Benedetto in questi anni”.

COMUNICATO STAMPA