Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Fascina: “Giornata di sport e aggregazione per pazienti e famiglie”

Ieri mattina Update in neuroriabilitazione Ospedale pediatrico Bambino Gesù Palidoro.“Giornata di ricerca, aggregazione e sport con i pazienti e le loro famiglie – ha affermato Piergiorgio Fascina, consigliere di giunta Cip Lazio e delegato Fipic – Ringrazio la direzione del Bambino Gesù, tutti i relatori e gli atleti, il presidente Iannuzzi, coach Di Giusto e quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. Continua il nostro impegno in favore dell’inclusione sociale. Il sostegno da parte di organizzazioni del calibro del Bambino Gesù valorizza le nostre azioni che mirano a non lasciare indietro nessuno”. Sono intervenuti tra gli altri il presidente Cip Lazio Marco Iannuzzi, il direttore tecnico Carlo Di Giusto, il dott. Enrico Castelli e la dott.ssa Gessica Della Bella del Bambino Gesù, presenti gli atleti del Santa Lucia Giovani e Tenaci.

COMUNICATO STAMPA

