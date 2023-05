Ospedale di Sora preso di mira con furti e danni alle auto, Gianluca Quadrini: “Serve potenziamento del servizio di vigilanza”

La situazione all’Ospedale di Sora sta diventando insostenibile, oltre che esasperante per il personale e i visitatori. “Furti e danni alle auto parcheggiate fanno del nosocomio la terra di nessuno” afferma Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e Delegato alle Politiche sulla Sicurezza, Anci Lazio, che già in precedenza era intervenuto sull’argomento sicurezza presso i presidi ospedalieri. “Non è la prima volta che mi faccio portavoce del problema sicurezza negli ospedali perché purtroppo, episodi come quello accaduto nei giorni scorsi all’ospedale di Sora stanno diventando sempre più persistenti. La sorveglianza notturna e diurna, sia all’esterno e all’interno, deve essere un servizio che va assolutamente potenziato per garantire maggiore sicurezza ai dipendenti e ai visitatori. Non si può andare a trovare un proprio caro o attaccare il turno di lavoro e avere l’ansia di trovare, al ritorno, l’auto danneggiata o addirittura non trovarla affatto. Furti e aggressioni al personale, sono consequenziali al grave stato di insicurezza. Questo implica un ulteriore decadimento di tutto il sistema sanitario, che nella nostra provincia va assolutamente preso in esame.”“Perciò, – conclude Quadrini, – mi appello, di nuovo, al buon senso delle forze dell’ordine e ai presidii di polizia affinché vengano presi immediati provvedimenti per il bene della comunità e per il funzionamento della sanità pubblica”. Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA

