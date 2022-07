Ospedale di Sora – Esasperazioni continue per la carenza di personale al pronto soccorso

– di Augusto D’Ambrogio –

La redazione di Liri Tv attua da molti anni una propria politica interna e cioè quella di dare voce ai cittadini e di contribuire, fino ai limiti della nostra competenza, alla risoluzione della problematica espostaci. Fatta questa doverosa premessa, basandoci sulle continue e numerose lamentele che riceviamo, sentiamo il dovere di rimarcare l’attenzione su una problematica già esposta in passato ma che, ad oggi, ancora non risulta essere risolta: la carenza di personale al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora!!!

Molte lamentele che ci pervengono, alcune anche ai limiti della querela, sono per i lunghi tempi e le conseguenti sensazioni di abbandono che vivono familiari e pazienti all’interno del pronto soccorso. A tal proposito è doveroso prendere le distanze da chi, questa sensazione di abbandono, la scarica sul personale presente perché, se loro sono pochi e le persone al pronto soccorso sono tante, non è di certo colpa loro se i tempi si allungano ma di chi ha il “potere” di aumentare il personale “ma non lo fa”. È altresì doveroso ricordare che atti di aggressione verbale e/o fisica nei confronti del personale sanitario costituisce reato penale quindi, per quanto possano essere umanamente comprensibili le ragioni delle doglianze causate da un mal servizio, passare dalla ragione al torto è un attimo.

Ora entra in gioco Liri Tv.

mese di maggio corrente anno, uscì un comunicato stampa del

Vice Presidente VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare, Loreto Marcelli, che recitava così: “Sulle difficoltà che sta vivendo il pronto soccorso dell’ospedale SS Trinità di Sora, insieme al Sindaco Luca Di Stefano, mi sono prontamente interfacciato con il Direttore Sanitario Simona Carli, la quale, ben consapevole delle criticità del presidio ospedaliero, mi ha da subito rassicurato sulla situazione. A breve, infatti, secondo la Direzione, si concretizzeranno le soluzioni per far fronte alla carenza di personale nel pronto soccorso che, purtroppo, sta colpendo la maggior parte degli ospedali della Regione Lazio, con particolare intensità nei nosocomi di provincia”. La domanda è d’obbligo ed esplicitamente rivolta al consigliere regionale Loreto Marcelli, ed al Direttore Sanitario Simona Carli: il termine ‘a breve’ che arco temporale ha? Può essere sostituito con il “giorno x”, alle “ore x”, si concretizzerà la soluzione della carenza di personale nel pronto soccorso?

Liri Tv resterà in attesa di una gentile ma doverosa risposta.

