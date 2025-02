Ospedale di Frosinone: 12 ore di attesa per una bambina al Pronto Soccorso. Un sistema al collasso?

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Una notte da incubo. È quella vissuta da una famiglia di Alatri che, qualche giorno fa, si è trovata costretta a ricorrere al Pronto Soccorso dell’ospedale “Spaziani” di Frosinone per la propria bambina, che accusava un malessere. Ma ciò che avrebbe dovuto essere un intervento tempestivo si è trasformato in una lunga e snervante attesa di dodici ore.

L’odissea della piccola paziente

Secondo il racconto dei genitori, la bambina è arrivata al Pronto Soccorso intorno alle 20. Dopo il triage, necessario per stabilire la priorità assistenziale, ha dovuto attendere fino alle 2:30 per un prelievo endovenoso e fino alle 5 per un’ecografia. Solo dopo la visita conclusiva è stata dimessa, alle 8 del mattino successivo. Una notte trascorsa tra disagi, attese interminabili e un senso di frustrazione che ha lasciato il segno sulla famiglia.

Ma ciò che colpisce ancora di più è che questo episodio non è un caso isolato. Lo sfogo del genitore, pubblicato sui social, ha raccolto decine di testimonianze simili: esperienze di attese estenuanti, disagi e, in alcuni casi, storie di pazienti che non ce l’hanno fatta.

Pronto Soccorso in emergenza: le cause di un sistema in affanno

Le criticità dell’ospedale di Frosinone sono le stesse che affliggono molte strutture sanitarie del territorio:

Sovraffollamento : il numero di accessi ai Pronto Soccorso supera di gran lunga la capacità di gestione, con pazienti costretti ad attendere ore, spesso in condizioni di disagio.

: il numero di accessi ai Pronto Soccorso supera di gran lunga la capacità di gestione, con pazienti costretti ad attendere ore, spesso in condizioni di disagio. Carenza di personale : il numero di medici e infermieri è insufficiente rispetto al volume di pazienti. Turni massacranti e stress costante mettono a dura prova la qualità dell’assistenza.

: il numero di medici e infermieri è insufficiente rispetto al volume di pazienti. Turni massacranti e stress costante mettono a dura prova la qualità dell’assistenza. Posti letto insufficienti : il sovraffollamento non riguarda solo i Pronto Soccorso, ma anche i reparti, che spesso non riescono a ricoverare tempestivamente i pazienti che ne avrebbero bisogno.

: il sovraffollamento non riguarda solo i Pronto Soccorso, ma anche i reparti, che spesso non riescono a ricoverare tempestivamente i pazienti che ne avrebbero bisogno. Macchinari obsoleti o non funzionanti : un problema strutturale che rallenta diagnosi e trattamenti.

: un problema strutturale che rallenta diagnosi e trattamenti. Dispositivi medici carenti: una difficoltà che complica ulteriormente il lavoro degli operatori sanitari.

Il risultato? Un sistema sanitario che arranca, lasciando pazienti e operatori in balia di una gestione amministrativa che, negli anni, ha prodotto tagli e depotenziamenti devastanti.

Medici e infermieri in trincea

Chi vive in prima linea questa emergenza sanitaria sono proprio i professionisti del settore: medici, infermieri e personale sanitario. Costretti a operare in condizioni proibitive, con turnazioni massacranti, spesso si trovano a dover fare i conti con una realtà che mina non solo la loro salute fisica e mentale, ma anche la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti.

La loro competenza e professionalità sono indiscutibili, ma il sistema in cui operano le mette costantemente alla prova. Una situazione insostenibile, che rischia di peggiorare se non si interviene con riforme serie e investimenti mirati.

Una sanità pubblica in ginocchio: fino a quando?

L’episodio della bambina costretta a dodici ore di attesa per pochi esami è solo un sintomo di un problema ben più grande. La sanità pubblica è stata progressivamente impoverita, lasciando dietro di sé strutture inadeguate, personale insufficiente e pazienti abbandonati a se stessi.

Fino a quando si potrà continuare a ignorare questa emergenza? L’indifferenza e la superficialità amministrativa hanno già avuto conseguenze troppo gravi. È tempo di smettere di considerare la sanità un costo da tagliare e tornare a vederla per ciò che è davvero: un diritto fondamentale, da garantire a tutti.