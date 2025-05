Ospedale di Alatri, chiude l’ambulatorio pediatrico: scatta la protesta. Campoli e il Comitato San Benedetto in prima linea

“Dal primo giugno al 30 settembre l’ambulatorio pediatrico h12 dell’ospedale di Alatri verrà chiuso. Una notizia gravissima, che di fatto segna un ulteriore, pesantissimo colpo alla sanità del nostro territorio. Dopo mesi di promesse non mantenute dal Presidente Rocca, siamo di fronte all’ennesima beffa per cittadini e famiglie. Non resteremo in silenzio. Stiamo ragionando sull’attuazione di un presidio permanente presso l’Ospedale per dare forza alle nostre proteste”.

Così il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, e il Comitato San Benedetto di Alatri, in prima linea da mesi nella battaglia a difesa dell’ospedale di Alatri e dei servizi sanitari nella provincia di Frosinone.

“Parliamo di un servizio essenziale per i più piccoli, un presidio di tutela che ha rappresentato un riferimento per migliaia di famiglie dell’area nord della provincia. La sospensione per ben quattro mesi, nel periodo estivo in cui aumentano le esigenze assistenziali, equivale a una quasi chiusura definitiva. Dove sono finite tutte le rassicurazioni e gli annunci di rilancio? Perché continuare a illudere i cittadini? Non arretreremo di un passo. La difesa della sanità pubblica non può essere un tema da convegno, ma un impegno quotidiano. Venerdì, nell’incontro pubblico previsto a Bassetto, questa sarà una delle questioni centrali: parleremo chiaro, con forza e a voce alta. È il momento di pretendere risposte concrete e immediate, non altri rinvii. L’ospedale di Alatri non si tocca – conclude il sindaco – e con esso i diritti alla salute di un intero territorio. Se pensano di spegnere i servizi lentamente, si sbagliano: la nostra voce si farà sentire sempre di più”.