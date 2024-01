Ospedale Alatri, il sindaco di Fumone Campoli e il Comitato San Benedetto: “Situazione ospedali territorio gravissima”

MANCANO ADDIRITTURA BENI PRIMA NECESSITÀ , È QUESTO IL NUOVO MODELLO DI ROCCA?

Il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, e i rappresentanti del comitato San Benedetto di Alatri, tornano a chiedere risposte urgenti sulla sanità locale in quanto, assicurano, “la situazione continua a peggiorare ogni giorno” poiché “siamo allo smantellamento della sanità pubblica e i cittadini, specie quelli più fragili, sono sempre più penalizzati”. “Purtroppo – scrivono in una nota congiunta Campoli e Comitato – all’ospedale di Alatri e negli altri della Provincia mancano addirittura i beni di prima necessità: guanti, aghi, farmaci, lacci emostatici. I posti letto di medicina sono soltanto 16 a Frosinone e forse 18 ad Alatri, a fronte di oltre 100 posti previsti sull’atto aziendale. Naturalmente i pazienti vengono sempre più trasferiti nelle cliniche convenzionate di Sora e Cassino, con spostamenti proibitivi per le famiglie dei ricoverati. Continua ad essere sempre minore, inoltre, il personale a disposizione delle strutture: siamo nella media di un medico ogni 40/60 pazienti. E questa è la nuova sanità regionale del Presidente Rocca? Oppure sono disorganizzazioni interne su cui nessuno interviene? Al PS mancano disinfettanti, cateteri di una sola misura, placche per ECG. Siamo costretti a raccontare queste cose perché non c’è più tempo, sperando si possa provvedere in fretta. Chi deve prendere provvedimenti risolutivi, piuttosto che continuare il rimpallo burocratese e rallentare ancora di più i servizi alla popolazione, si attivi immediatamente”.

COMUNICATO STAMPA