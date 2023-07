Ospedale Alatri, Campoli:”da Rocca e Savo nessuna risposta, la protesta si sposterà a Roma

“Sono trascorsi otto giorni dalla manifestazione di Alatri per richiedere ascolto e attenzione sulle problematiche, purtroppo sempre maggiori, relative al nostro ospedale San Benedetto. Otto giorni di silenzio assordante, di mancanza di ascolto e di considerazione da parte della Regione Lazio nei confronti di un intero territorio che chiede con forza interventi tesi a garantire servizi essenziali ai cittadini.

Siamo basiti, specie del comportamento della consigliera regionale Alessia Savo, Presidente della commissione Sanità, che si dimostra totalmente disinteressata, quasi come se l’ospedale di Alatri non esistesse. Lo stesso dicasi di altri esponenti regionali di maggioranza, davvero impalpabili. Persone votate dai cittadini al grido ‘trasformiamo la sanità’. Oggi l’unica trasformazione che sembra sempre più vicina è la chiusura del San Benedetto, perché senza risposte la fine più probabile sarà quella”.

Così in una nota Matteo Campoli, sindaco di Fumone.

“Questa – spiega – lo ribadiamo ancora, non è una battaglia politica. Se ci si appella a Rocca è semplicemente perché adesso è lui il responsabile delle politiche sanitarie del nostro territorio. Non ci stiamo a non essere considerati e con il comitato San Benedetto, che ringrazio, ragioniamo su altre iniziative da porre in essere. Per esempio a Roma, dove in mancanza di risposte ci dirigeremo per far sentire la nostra voce”.

comunicato stampa