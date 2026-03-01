Ospedale Alatri, Campoli scrive al Presidente della Regione Rocca: “Venga al San Benedetto per vedere dal vivo la situazione”

Il Sindaco del Comune di Fumone, Matteo Campoli, ha inviato una nota formale al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per chiedere una visita istituzionale entro il 30 marzo presso l’Ospedale San Benedetto di Alatri e la contestuale convocazione di un tavolo tecnico con i rappresentanti del territorio.

Al centro della richiesta, le criticità che da tempo interessano il presidio ospedaliero, punto di riferimento fondamentale per la tutela della salute dei cittadini della provincia di Frosinone. Riduzione dei servizi, difficoltà operative nei reparti e un progressivo depotenziamento stanno alimentando preoccupazione e incertezza tra amministratori, operatori sanitari e cittadini.

“Riteniamo non più rinviabile una presenza diretta del Presidente della Regione presso il San Benedetto – dichiara il Sindaco Matteo Campoli –. Dopo anni di segnalazioni e richieste, è necessario che la Regione possa constatare personalmente lo stato attuale dell’ospedale, ascoltare il personale sanitario e confrontarsi con i sindaci del territorio. La situazione è sotto gli occhi di tutti e richiede risposte concrete e immediate”.

Nella nota, il primo cittadino sottolinea come la visita rappresenterebbe “un segnale indispensabile di attenzione istituzionale e di responsabilità verso una comunità che vive una condizione sanitaria sempre più complessa”.

“Non si tratta di una polemica – prosegue Campoli – ma di una richiesta di confronto serio e strutturato. Chiediamo l’apertura di un tavolo tecnico con la partecipazione dei sindaci del comprensorio, dei dirigenti ospedalieri, della ASL competente e del Comitato San Benedetto, per individuare soluzioni condivise che garantiscano la piena funzionalità del presidio”.

Il Comune di Fumone ha ribadito la propria disponibilità a collaborare all’organizzazione della visita e alla definizione del tavolo tecnico, nella convinzione che solo attraverso un dialogo istituzionale trasparente sia possibile tutelare efficacemente il diritto alla salute dei cittadini.