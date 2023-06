Ospedale Alatri, Campoli: “Invitiamo il presidente Rocca alla manifestazione del 7 luglio a difesa del San Benedetto”

“Con i comitati e le associazioni abbiamo deciso di invitare, il prossimo 7 luglio, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per una grande manifestazione ad Alatri in difesa del San Benedetto. Siamo certi che il nostro invito sarà raccolto dal Presidente e che la sua presenza in Ciociaria segnerà l’inizio di un dialogo proficuo che possa portare alla riapertura di Pediatria e di altri servizi indispensabili per la comunità.

Chiaramente, in caso contrario, prenderemo atto che le nostre legittime richieste di ascolto non sono minimamente prese in considerazione e prevederemo l’organizzazione, da concordare con gli altri sindaci, con le suddette associazioni e con comitati che da sempre si battono a tutela del nostro ospedale, di un corteo di protesta coinvolgendo la popolazione che sta partecipando in maniera attiva alle nostre iniziative.

Questa, voglio sottolinearlo ancora, è una battaglia che prescinde dai colori politici e che mette al centro l’esclusivo interesse dei cittadini e del nostro territorio”.

Così in una nota Matteo Campoli, sindaco di Fumone.

