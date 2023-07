Ospedale Alatri, Campoli e comitato San Benedetto: da incontro con Rocca in Regione confronto sui problemi del nostro nosocomio

“Si è da poco concluso il nostro incontro in Regione Lazio. Siamo stati ricevuti dal direttore sanitario regionale Urbani e, a sorpresa, dal Presidente Rocca. Abbiamo parlato con loro delle nostre problematiche che riguardano non solo la pediatria, ma anche di cardiologia e chirurgia. Il Presidente non era a conoscenza di tali problemi, così come non sapeva dell’esistenza e del lavoro svolto dal reparto di pediatria ad Alatri.

Ci hanno assicurato che pediatria sarà ripristinata H12 e si lavorerà per portarla H24. Per ora sarà H12, e ciò per noi rappresenta un grande supporto per poter effettuare le visite e i controlli ai nostri bambini. Crediamo che questo incontro sia stato proficuo”.

Così in una nota congiunta Matteo Campoli, sindaco di Fumone, e il Comitato San Benedetto, oggi a Roma al presidio di protesta con associazioni in difesa dell’Ospedale di Alatri.

“Aspettiamo l’atto aziendale – proseguono – che verrà votato dalla conferenza dei Sidaci. Prendiamo l’impegno di invitare tutti coloro che vorranno collaborare con noi non appena si avranno notizie sull’atto aziendale. Solo così potremo chiedere eventuali modifiche e delle valutazioni anche rispetto a ciò che è stato promesso oggi.

Ringraziamo la consigliera di minoranza di Alatri Annarita Pelorossi e tutti coloro che hanno partecipato”.

comunicato stampa