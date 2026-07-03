OSCAR GREEN 2027, COLDIRETTI LAZIO: COUNTDOWN PER LE CANDIDATURE, ISCRIZIONI FINO ALL’8 LUGLIO

Granieri: “Premiamo i giovani che innovano e costruiscono il futuro dell’agricoltura”.

Picchi: “Oscar Green fa emergere idee capaci di trasformare problemi in opportunità”

C’è tempo fino all’8 luglio per candidarsi agli Oscar Green 2027, il concorso di Coldiretti che premia le idee innovative dei giovani imprenditori agricoli. L’edizione di quest’anno: “Giovani Oggi” è la ventunesima e si rivela nuovamente una preziosa occasione per raccontare progetti capaci di unire tradizione e futuro, sostenibilità e digitale, biodiversità, inclusione sociale, nuove forme di comunicazione e valorizzazione del territorio.

Le categorie in gara sono: “Campagna Amica: Custode di biodiversità”, “Impresa digitale e sostenibile”, “Coltiviamo insieme”, “+Impresa”, Premio speciale “Agri-Influencer” e Premio speciale “Scuole di oggi, agricoltori del domani”. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online sul portale di Coldiretti Giovani Impresa: https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/iscrizione/, inserendo i dati dell’azienda, quelli del partecipante e la descrizione dell’idea in concorso.

“Con Oscar Green vogliamo dare voce ai giovani che hanno scelto di investire in agricoltura con coraggio, competenza e visione – dichiara David Granieri, presidente di Coldiretti Lazio –. Sono loro a portare nuova energia nelle campagne, valore e innovazione nelle aziende. I loro progetti dimostrano che l’agricoltura è sempre più centrale nelle sfide del futuro, dalla sostenibilità alla tutela della biodiversità, fino all’utilizzo delle nuove tecnologie”.

Il concorso si inserisce in un quadro di forte crescita dell’imprenditoria agricola giovanile nel Lazio. Secondo i dati 2025 del Centro Studi Divulga elaborati da Coldiretti, le imprese agricole guidate da under 35 nella regione sono salite a 3.375, con un aumento del 15,9% rispetto all’anno precedente. Il Lazio registra inoltre il maggiore incremento nazionale di nuove imprese agricole under 35, con 855 nuove imprese.

“Gli Oscar Green sono un’occasione preziosa per far emergere idee che spesso nascono dalla capacità dei giovani imprenditori di leggere un bisogno, affrontare una difficoltà e trasformarla in opportunità – spiega Carlo Picchi, direttore di Coldiretti Lazio –. Come Coldiretti Lazio continuiamo a sostenere questi percorsi attraverso servizi, formazione e assistenza, perché i giovani rappresentano il motore dell’innovazione agricola, ma anche i custodi del paesaggio, della biodiversità e delle comunità rurali”.

A raccontare la forza del concorso sono anche le storie dei vincitori delle precedenti edizioni. Nel 2025, alla finale regionale degli Oscar Green al Villaggio Coldiretti di Viterbo, sono stati premiati giovani imprenditori agricoli del Lazio, capaci di trasformare idee e intuizioni in progetti concreti: dalla coltivazione idroponica di Manuele Di Placido di Cassino al Giardino Sensoriale di Martina di Moreno Ceci di Alatri, nato come luogo di memoria e inclusione sociale; dalla cosmetica naturale realizzata da Flavia Gelsomini di Marta a partire dalla Cannaiola, fino al progetto digitale e comunicativo di Alessandra Capitani di Cisterna di Latina.

Tra i protagonisti anche Francesco Paltoni, trentenne, di Santa Marinella, vincitore della categoria +Impresa con “Rete e Agroindustria: strumenti per crescere insieme”, un progetto che riunisce oltre venticinque aziende italiane in una rete innovativa capace di valorizzare le eccellenze agroalimentari e introdurre sistemi avanzati di tracciabilità. Nell’azienda High Quality Food di Francesco Paltoni, a Santa Marinella, i bovini vivono liberi su oltre 60 ettari e grazie al QR code e alla tracciabilità in blockchain, il consumatore può seguire ogni passaggio, dal campo alla tavola. Paltoni ha rappresentato il Lazio anche alla finale nazionale degli Oscar Green, nell’anno del ventennale del concorso.