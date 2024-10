Oscar Green 2024, a Bolsena il concorso di Coldiretti Lazio che prima le idee innovative dei giovani agricoltori

Un vulcano di idee innovative a Bolsena, dove domani, sabato 19 ottobre, saranno premiati i giovani imprenditori agricoli del Lazio, che si sono particolarmente distinti con i loro progetti. L’appuntamento è alle ore 16,30 al teatro San Francesco in via del Castello, 11, con l’apertura dei lavori a cura della delegata di Giovani Impresa Coldiretti Lazio, Camilla Petrucci. A condurre l’evento sarà l’attore e comico Marco Marzocca.

Protagonisti saranno i giovani che hanno messo al servizio dell’agricoltura la loro formazione, per creare progetti che abbracciano la sfera del sociale, con la formazione dei bambini e le fattorie didattiche. Una particolare attenzione è stata data alla salvaguardia dell’ambiente, alla sostenibilità e al benessere animale, ma anche all’innovazione, come la creazione di una serra laboratorio o l’unione tra ingegneria e agricoltura attraverso la comunicazione digitale. E ancora, la trasformazione in cosmetici dei prodotti a km0 e di qualità come l’olio extravergine di oliva. Sono solo alcune delle storie che arrivano da tutto il Lazio, non solo da Viterbo, che quest’anno sarà protagonista nell’ospitare gli Oscar Green, ma anche da Frosinone, Latina, Roma e Rieti.

“Ogni anno i nostri giovani riescono a stupirci con il loro entusiasmo e soprattutto con le loro intuizioni innovative – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – supportate da una sempre maggiore formazione nel settore. Elemento fondamentale quello della formazione, sul quale lavoriamo da sempre attivando corsi in collaborazione con le scuole e creando figure professionali sempre nuove, così come è stato per l’Evologo. Proprio lo scorso anno ci siamo fatti promotori anche di un protocollo d’intesa tra Coldiretti e Re.N.Is.A, la Rete Nazionale Istituti Agrari e Coldiretti, volto proprio a favorire e migliorare il rapido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro nel settore agricolo e agroalimentare”.

Sette le categorie in gara quali “Impresa digitale e sostenibile”, che sarà premiata da Dominga Cotarella, presidente nazionale di Terranostra; “Custodi d’Italia”, che riceverà l’Oscar Green dalle mani del sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte; “Campagna Amica”, premiata dal direttore generale della Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli.

Saranno presenti anche il delegato e il segretario di Giovani Impresa Coldiretti, Enrico Parisi e Stefano Leporati, che consegneranno il premio ai vincitori delle categorie “E’ ancora Oscar Green” e “Coltiviamo insieme”.

A premiare la categoria “L’impresa che cresce” sarà, invece, Pietro D’Erario, professore dell’Istituto agrario Emilio Sereni di Roma. A queste categorie si aggiunge quest’anno una menzione speciale per gli “Agri Influencer”, che rappresenta una novità e sarà premiata dal delegato di Giovani Impresa Coldiretti Viterbo, Alessandro Dedè.

Sempre al Teatro San Francesco precederà la premiazione degli Oscar Green la Tavola rotonda “Le potenzialità dei giovani passano dai territori”, sempre all’interno del primo “Meeting del turismo rurale e del cibo”, che ha preso il via oggi a Bolsena e si concluderà domenica, tra Villaggio Campagna Amica, con i prodotti a km0 delle aziende locali, lo street food, la fattoria didattica e i laboratori per i bambini, ma anche convegni e musica live. Il titolo del convegno è. Ad aprire i lavori alle ore 15.00 sarà il direttore generale della Fondazione Campagna Amica, Carmelo Troccoli. Francesco Fratto, esperto di turismo rurale, che affronterà il tema legato alla potenzialità delle leggi di orientamento e sull’eno-oleoturismo; mentre della loro applicazione ne parlerà, Tonino Nicoletti, responsabile fiscale di Coldiretti Lazio.Importante la testimonianza diretta dell’imprenditore agricolo, Leonardo Belcapo, titolare dell’azienda Fattoria Madonna delle Macchie. Le conclusioni sono affidate alla presidente nazionale Terranostra, Dominga Cotarella.

Nella mattinata di domani, invece, alle 10.30 è prevista un’altra Tavola rotonda presso l’Auditorium comunale su “Verde e foreste, tra salute e territorio”. Al dibattito prenderanno parte il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte, che aprirà con i saluti istituzionali; la ricercatrice senior presso l’Istituto di Bioeconomia-CNR Bologna, Rita Beraldi, che affronterà il tema su “I benefici del verde urbano e ornamentale”; Eleonora Mariano, Pefc, che parlerà di “Gestione sostenibile delle foreste e turismo”; Anna Letizia Monti, Agronomo del Paesaggio, Dottore di Ricerca in Studio e Progettazione del Paesaggio, che tratterà il tema “Paesaggio e turismo, risorse per lo sviluppo dell’Italia”. A condurre i lavorin sarà Dominga Cotarella, presidente Terranostra e Nada Forbici, Consulta Nazionale Florovivaismo Coldiretti, mentre le conclusioni sono affidate al direttore di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi.

COMUNICATO STAMPA