Ortopedia al passo con i tempi. La ASL Frosinone promuove l’attività di formazione dei giovani medici

La ASLFrosinone guarda al futuro e promuove l’attività di formazione dei giovani medici.L’Ospedale di Cassino è sede del Corso teorico-pratico sulla Fissazione Esterna nel trattamento delle fratture in urgenza dal 15 aprile 2021. Il Dott. Pietro Dalla Vedova, direttore della UOC di Ortopedia/Traumatologia, organizza il corso a cui partecipano 7 i giovani ortopedici, provenienti dagli ospedali della Provincia di Frosinone (4 da Alatri, 1 da Sora e 1 da Cassino) che partecipano al corso presso l’Ospedale di Cassino. Con loro ci sarà anche un giovane ortopedico di Terracina.Il corso – un progetto della Società Italiana di Fissazione Esterna (SIFE) e l’Associazione Laziale Ortopedici Traumatologici Ospedalieri (ALOTO) – è articolato in 7 incontri previsti entro l’anno che verranno svolti in parte presso l’Ospedale Santa Scolastica di Cassino e in parte presso l’Ospedale Militare del Celio di Roma.

Correlati