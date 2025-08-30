Orso in paese, San Vincenzo Valle Roveto corre ai ripari

San Vincenzo Valle Roveto – Le recenti incursioni di un orso nel centro abitato hanno spinto l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Rossi, a convocare un tavolo tecnico con tutte le autorità competenti per affrontare l’emergenza.

Dal confronto è emersa la decisione di attivare un presidio rafforzato nelle ore notturne, con il coinvolgimento dei Carabinieri Forestali, dei Carabinieri e delle Guardie Parco. Parallelamente, il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise intensificherà il monitoraggio con l’obiettivo di procedere alla cattura e microchippatura di almeno un esemplare presente nella zona.

Per limitare l’avvicinamento dei plantigradi alle aree urbane, il sindaco Rossi ha annunciato anche un’ordinanza che obbliga alla raccolta della frutta presente in orti e giardini. Una misura preventiva che mira a eliminare le principali fonti di attrazione per gli orsi, realizzata con la collaborazione delle associazioni “Salviamo l’orso” e “Rewilding Apennines”. Il Parco si è inoltre impegnato a indennizzare i proprietari per il valore economico della frutta rimossa.

Il Comune invita i cittadini a segnalare tempestivamente al 112 la presenza di orsi, raccomandando prudenza e collaborazione. Nei prossimi giorni verranno organizzati incontri informativi con la popolazione.

«È uno sforzo collettivo – ha sottolineato il sindaco Rossi – che, con l’aiuto delle autorità competenti e la disponibilità dei cittadini, ci permetterà di gestire in sicurezza una presenza che negli ultimi anni si è fatta sempre più frequente nel nostro territorio.

FOTO ARCHIVIO