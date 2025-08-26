Orgoglio fumonese: Letizia Zerafa ammessa alla prestigiosa Copenhagen Business School. Gli auguri del sindaco Campoli

Il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza, rivolge i più sentiti complimenti e un caloroso in bocca al lupo a Letizia Zerafa per il prestigioso traguardo raggiunto con l’ammissione alla Copenhagen Business School (CBS), una delle università più rinomate d’Europa.

“Il percorso che l’ha portata a questo importante risultato – ha detto il sindaco – frutto di impegno, determinazione e talento, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. La sua esperienza dimostra come anche da un piccolo borgo come Fumone si possano coltivare grandi ambizioni e raggiungere obiettivi di respiro internazionale”.

Il Sindaco e l’Amministrazione si congratulano con Letizia e la sua famiglia, augurandole un brillante percorso di studi e di vita in Danimarca, certi che porterà sempre con sé l’amore per le proprie radici e sarà un esempio positivo per tanti altri giovani.

