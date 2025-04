Orfani di femminicidio, Battisti (PD): “Importante contributo per gli orfani, ma serve un impegno condiviso per la prevenzione”

“Desidero ringraziare la collega Eleonora Mattia per aver presentato questo emendamento, che ho subito sottoscritto, e l’assessore Righini per il suo sostegno. Sono certa che per quest’Aula si tratterà di un tema di lavoro condiviso, non solo rispetto al contributo per gli orfani di femminicidio. Nessuno di noi vorrebbe mai dover istituire una misura simile, ma purtroppo i numeri parlano chiaro: l’età delle donne uccise si abbassa costantemente, è un orrore continuo. È nostro dovere interrogarci su quali misure aggiuntive possiamo adottare per prevenire questa tragedia”.

Lo ha dichiarato nel suo intervento in consiglio regionale la consigliera del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti, nel corso della discussione su una variazione di bilancio che prevede anche un contributo per gli orfani di femminicidio.

“Dobbiamo lavorare – ha proseguito – su un nuovo modello culturale, che parta dal rispetto dell’altro e che utilizzi strumenti già sperimentati, come l’educazione all’affettività e l’educazione sessuale nelle scuole, oltre a un linguaggio più inclusivo e rispettoso. Questo non può e non deve essere un tema di scontro politico, ma un impegno condiviso da tutti. Ringrazio ancora chi ha contribuito a rafforzare questa misura, ma sappiamo che non basta: il nostro lavoro deve proseguire in ogni commissione e a ogni livello istituzionale. Dentro una legge di variazione di bilancio alquanto discutibile, questo emendamento qualifica il lavoro dell’aula del Consiglio perché tutti possiamo dare un contributo per combattere questa piaga e dobbiamo farlo in fretta”.