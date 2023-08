“Ore d’oro a Roccasecca”: successo per la passeggiata serale presso il Parco Archeologico dei Conti di Aquino

Il sindaco Sacco: “I cammini, asset fondamentale per lo sviluppo turistico della nostra città”

Sono stati tantissimi gli appassionati che hanno partecipato all’iniziativa “Ore d’oro”, organizzata dall’assessorato al turismo del Comune di Roccasecca guidato da Elisa Torriero e che ha previsto una escursione serale da via Roma, fino al Parco Archeologico dei Conti di Aquino per poi giungere alla Torre cilindrica.

Un evento che rientra nella promozione turistica che l’amministrazione comunale sta portando avanti e che si basa anche sulla valorizzazione dei cammini che insistono sul territorio.

Al termine della passeggiata, che ha permesso di gustare straordinari paesaggi, illuminati dalla luce del sole al tramonto, oltre che di immergersi nella storia del territorio, un piccolo momento conviviale per tutti i presenti, giunti anche dai comuni limitrofi.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’assessore Torriero – non è la prima volta che organizziamo eventi del genere, li stiamo ripetendo con frequenza e la risposta in termini di partecipazione è sempre notevole. Per Roccasecca il binomio cammini-sviluppo turistico è fondamentale”.

“Una bellissima iniziativa – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Sacco – la riscoperta del nostro territorio e degli angoli più suggestivi della nostra città è lo strumento migliore per valorizzare Roccasecca, per promuoverne la storia e la cultura. Ringrazio i tantissimi presenti. Abbiamo vissuto una serata veramente particolare. Il nostro territorio è attraversato dalla via Benedicti, dalla Francigena, ci sono i percorsi legati agli eventi bellici: un pacchetto importante sul quale lavorare, come stiamo facendo a partire dalla candidatura a capitale italiana della cultura 2025 e dalle opportunità del progetto Città cantiere del Ministero della Cultura”.

