Ordine e sicurezza pubblica: a Frosinone il Comitato con i 23 sindaci del Distretto B

Si è svolto presso l’aula consiliare del Comune di Frosinone il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con i sindaci dei comuni del Distretto socio-sanitario B di cui Frosinone è capofila. La riunione, convocata dal Prefetto S.E. Giuseppe Ranieri, ha rappresentato un importante momento di confronto sulle più urgenti tematiche inerenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nei territori di rispettiva competenza.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, il Prefetto Giuseppe Ranieri, con il Capo di Gabinetto Dr.ssa Agnese Scala, il Questore Stanislao Caruso, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri colonnello Gabriele Mattioli, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Stefano Boldrini, oltre ai Sindaci e ai rappresentanti del Distretto (Amaseno, Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Fumone, Giuliano di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi, San Giovanni Incarico, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallecorsa, Veroli e Villa Santo Stefano) e alla Presidente del Distretto socio-sanitario B, Francesca Campagiorni.

“Desidero esprimere – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – un sincero ringraziamento al prefetto Ranieri per l’attenzione mostrata verso i territori e le comunità locali. Occasioni di confronto come questa sono fondamentali per rafforzare il dialogo istituzionale e per individuare, in maniera condivisa, le migliori strategie a tutela dei cittadini”.

Il Sindaco Mastrangeli ha quindi sottolineato il valore del lavoro quotidiano svolto dalle forze dell’ordine “che, con professionalità, senso del dovere e spirito di servizio, garantiscono ordine, sicurezza e legalità, rappresentando un presidio irrinunciabile per la coesione sociale e la serenità delle nostre comunità”.

Particolare apprezzamento è stato rivolto anche all’attività delle polizie locali che rappresentano un pilastro importante del sistema della sicurezza pubblica. All’evento hanno presenziato diversi Comandanti della PL, tra i quali il Comandante di Frosinone, Dr. Dino Padovani.

“La sicurezza – ha concluso Mastrangeli – è un bene comune che si costruisce attraverso la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine ed enti locali. In questa direzione, il Comune di Frosinone continuerà a fare la propria parte, con responsabilità e spirito di servizio, a beneficio dell’intera cittadinanza”.

Il Prefetto ha inteso, in sede di Comitato aperto, ascoltare dai Sindaci del territorio il grado di sicurezza percepito dalla collettività che spesso non coincide con la realtà dei dati statistici ed oggettivi relativi agli indici di delittuosità che, anche in questa Provincia, registrano una generale contrazione, a testimonianza dell’attiva presenza e capillare collaborazione operativa tra le Forze di Polizia statali e locali sul territorio.

Analoghe convocazioni saranno programmate nelle prossime settimane con i Sindaci degli altri tre distretti socio-sanitari.