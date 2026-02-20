Ordine degli avvocati di Frosinone: “Riforma della Giustizia, un confronto aperto sul referendum”

Giovedì 26 febbraio 2026 – ore 15:30 – Auditorium San Paolo, Frosinone.

L’Ordine degli Avvocati di Frosinone, di concerto con la Procura della Repubblica e il Tribunale di Frosinone, promuove un incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia oggetto del prossimo referendum.

Il convegno, dal titolo “Riforma della Giustizia: Dibattito sul Referendum”, si terrà giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 15:30 presso l’Auditorium San Paolo di Frosinone, in Viale Madrid 54.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire alla cittadinanza, alle scuole e ai professionisti un’occasione di approfondimento autorevole e pluralista. Il dibattito sarà costruito in modo da garantire un equilibrio tra le diverse posizioni, valorizzando il confronto tra esperienze istituzionali, accademiche e politiche.

I protagonisti del dibattito

Dr. Francesco Minisci

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, è magistrato dal 1997. Ha svolto attività presso le procure di Cosenza e Roma, occupandosi di criminalità organizzata, in particolare sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta. È stato componente del pool antiterrorismo della Procura di Roma, titolare di inchieste sull’anarco-insurrezionalismo e sull’antagonismo sociale. È stato presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (2018–2019). È stato nominato Procuratore capo di Frosinone nel 2025. Al suo attivo vanta anche esperienze da docente, da relatore ai corsi organizzati dal Consiglio e dalla Scuola superiore della magistratura, nonché come autore di saggi e pubblicazione scientifiche nel campo del diritto.

Prof. Pierpaolo Dell’Anno

Professore ordinario di Procedura penale presso l’Università di Roma Tor Vergata. Avvocato penalista vanta una consolidata esperienza sia accademica sia forense.

Fin dagli anni Novanta collabora con la cattedra di Procedura penale, svolgendo continuativamente attività di ricerca e insegnamento universitario. È autore di numerose pubblicazioni accademiche e manuali di diritto.

Dr. Antonello Bracaglia Morante

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone, è magistrato ordinario con esperienza nella sezione penale. È coordinatore della sezione penale del Tribunale ed è pendente al CSM l’iter per la nomina a Presidente della sezione penale.

Avv. Vincenzo Galassi

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, figura di riferimento dell’avvocatura locale. È stato componente del Consiglio Giudiziario e conosce a fondo l’ordinamento giudiziario su cui interviene la riforma costituzionale.

On. Federico Gianassi

Deputato della Repubblica per il Partito Democratico, capogruppo in Commissione Giustizia. Avvocato, laureato e dottore di ricerca in diritto internazionale, ha maturato una significativa esperienza amministrativa nel Comune di Firenze, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di assessore al bilancio. Parlamentare dal 2022, svolge un ruolo centrale nei lavori della Commissione Giustizia, con particolare attenzione ai temi della riforma del sistema giudiziario e delle politiche istituzionali.

Sen. Francesco Paolo Sisto

Senatore della Repubblica per Forza Italia e Viceministro della Giustizia nel Governo Meloni, incarico che ricopre dal 2022. Avvocato cassazionista e docente universitario, è parlamentare di lungo corso e ha maturato una significativa esperienza istituzionale, ricoprendo ruoli di rilievo nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia. Laureato con lode in diritto penale, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche e partecipa regolarmente come relatore a convegni e incontri di studio in ambito giuridico. Sul versante accademico, dopo un’esperienza come professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bari, dal 1994 è docente del corso di Sicurezza e salute del lavoro presso il Politecnico di Bari; ha inoltre svolto attività di docenza presso le Facoltà di Medicina e di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.

Un dibattito costruito sull’equilibrio

La presenza congiunta di magistrati requirenti e giudicanti, avvocati, accademici e rappresentanti del Parlamento e del Governo garantisce un confronto ampio, rigoroso e rispettoso delle diverse sensibilità.

L’obiettivo è offrire ai cittadini strumenti di comprensione chiari e affidabili, in un momento cruciale per il futuro dell’ordinamento giudiziario.

A moderare i lavori sarà il Prof. Cristiano Cupelli, Professore ordinario di Diritto penale presso l’Università di Roma Tor Vergata.