Ordine Architetti Frosinone : 23 e 24 giugno festa dei 100 anni di fondazione della professione e 48 dell’Ordine di Frosinone

Prendono il via il secondo e terzo evento organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Frosinone per il Centenario degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri istituiti con la Legge 1395 del 24 giugno 1923. In concomitanza vengono ricordati anche i 48 anni dell’Ordine PPC di Frosinone, occasioni per far conoscere il mondo dell’architettura ad un vasto pubblico e ai non addetti ai lavori e per rappresentare l’importanza del lavoro di professionisti che intervengono su luoghi, spazi e città per migliorare la qualità di vita delle comunità, esercitando, così, una importante influenza sulla realtà sociale. In tutta Italia il Centenario vivrà anche una sua dimensione internazionale. Il CNAPPC parteciperà infatti dal 4 al 6 luglio a Copenhagen al Congresso Mondiale dell’Unione Internazionale degli Architetti (UIA) “Futuri sostenibili – Non lasciare indietro nessuno” dove, in un apposito stand ed attraverso specifici focus, verranno illustrate le azioni della comunità degli architetti italiani tra le quali quelle messe in atto per la realizzazione di politiche sul futuro di città e territori fondate sulle parole chiave vivibilità, sostenibilità, resilienza e sicurezza.A Frosinone, con il patrocio di Comune e Provincia, venerdi 23, avrà luogo l’evento OPEN Studi aperti, manifestazione che apre gli studi alle visite e che ha anche una pagina web nazionale dove, tramite una mappa interattiva, si possono visitare virtualmente tutti gli studi del territorio nazionale che aderiscono e rintracciabili all’ URL https://studiaperti.com/. Il pomeriggio del 24 invece, all’Auditorium S. Paolo a Frosinone, l’attenzione sarà incentrata sul riconoscimento agli architetti iscritti da diversi decenni ed ai soci fondatori dell’Ordine di Frosinone con la consegna delle targhe e con uno sguardo ed un focus su Passato, presente, futuro del nostro Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti. verranno esposte le importanti opportunità del Premio Architetto Italiano e Giovane talento ed i relativi YearBook. La creatività degli architetti della nostra provincia sarà illustrata con “Architettura MANIFESTA”, una carrellata di progetti che sono stati riprodotti su manifesti e affissi in diversi punti della città, un modo alternativo ed inusuale di comunicare l’ Architettura. La serata si chiuderà con un momento conviviale.Il calendario degli eventi dell’Ordine Architetti di Frosinone era già iniziato l’8 giugno con “L’Ordine incontra i Neoiscritti”, pomeriggio dedicato ai giovani iscritti all’Ordine nel triennio 2021/23, all’inaugurazione della mostra dei loro progetti allestita nella sede dell’Ordine al decimo piano del grattacielo l’Edera che rimarrà allestita e visitabile fino ad ottobre, e alla cerimonia di consegna dei tesserini.Dopo la pausa estiva ancora altri incontri e seminari : a Settembre “L’Ordine coinvolge le scuole – Laboratorio ex temporaneo di architettura: “lettura della città”, con il coinvolgimento degli alunni delle scuole della città di Frosinone.Tra settembre e dicembre : “Un secolo di Architettura: contaminazioni” spaziando tra architettura del novecento, il mondo del calcio, la figura dell’architetto Jacobucci, il teatro romano di Ferentino, cinema ed arte con lo scultore contemporaneo Jago, e a chiudere la serie di eventi, una “Lectio magistralis” sul ruolo dell’architetto fra memoria, modernità e contemporaneità.

comunicato stampa