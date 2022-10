Ora solare, ecco quando spostare le lancette indietro (e quando tornerà l’ora legale in primavera)

Torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 sarà necessario spostare le lancette dell’orologio indietro di un’ora, dalle 3 alle 2, per il passaggio dall’ora legale a quella solare. In questo modo, le giornate si accorceranno, perderemo un’ora di luce ma si potrà dormire un’ora in più. L’appuntamento per il nuovo cambio dell’ora – dalla solare alla legale – è fissato per la notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023. Da anni si parla di cancellare definitivamente il passaggio tra ora solare e ora legale, mantenendo solo la prima. Uno dei motivi principali è l’impatto sui consumi elettrici che provoca l’alternanza.Mai come quest’anno lo spostamento delle lancette è diventato un argomento di stretta attualità: in un momento storico in cui il rialzo dei prezzi provoca dei disagi non da sottovalutare, l’idea avanzata dalla Società italiana di medicina ambientale è quella di istituire l’ora legale tutto l’anno stimando un risparmio sulla bolletta energetica nazionale di circa 500 milioni di euro.

Oltre a rappresentare una possibile soluzione al rincaro delle bollette, l’abolizione dell’ora solare andrebbe incontro a quanto gli esperti reclamano da tempo con notevoli benefici per la salute.(Leggo) – foto archivio

Correlati