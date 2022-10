Ora Solare 2022, c’è la decisione dell’Italia! Sarà abolita per Risparmiare Energia? Ci sono novità

Stiamo per entrare nell’Autunno, le giornate si accorciano progressivamente e tra poco ci sarà anche il cambio dell’ora, che passerà da legale a solare: insomma, tra qualche settimana riporteremo le lancette indietro di un’ora.

Ma attenzione, sarà l’ultima volta?

La risposta è NO!

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire quale sia attualmente la situazione.

Poco più di 4 anni fa, tra Luglio e Agosto 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione del cambio dell’ora: quasi 5 milioni di cittadini dell’Unione Europea hanno risposto a una consultazione, promossa a tale scopo dai Paesi nord-europei, capeggiati da Polonia e Finlandia: a esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti.

L’ora solare tornerà in vigore nella notte fra Sabato 29 e Domenica 30 Ottobre 2022, quando dovremo portare le lancette un’ora indietro, dalle 3 alle 2. Guadagneremo un’ora di sonno, (anche se solo per la prima notte) e perderemo un’ora di luce al pomeriggio, che guadagneremo invece la mattina e questo per tutto il periodo.

L’ora solare resterà attiva fino all’ultimo weekend del prossimo mese di Marzo 2023 (tra Sabato 25 Domenica 26 Marzo 2023) quando torneremo a spostare in avanti le lancette.

Ma per quanto ancora sarà così?

Negli ultimi giorni, complice il caro energia, infatti sta prepotentemente tornando alla ribalta l’idea di mantenere per sempre l’ora legale per poter risparmiare qualcosina, e a tal proposito c’è pure una richiesta ufficiale inoltrata al Governo Draghi. (Il Meteo)

