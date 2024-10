Opportunità di alta formazione post diploma presso l’Istituto Tecnico Agrario di Alvito

Il giorno 2 ottobre alle ore 16,00 avrà luogo l’Open day dell’ITS Academy Fondazione Biocampus presso l’istituto Tecnico Agrario di Alvito per scoprire il corso di Alta Formazione Agricoltura 4.0 & Smartfarming – Tecnico superiore per la gestione e l’innovazione nelle produzioni primarie e nel sistema agroalimentare.

Si tratta di una formazione post-diploma gratuita della durata di due anni, riconosciuta a livello nazionale. Il corso è progettato per formare esperti in agricoltura, per migliorare i processi di produzione, gestione e controllo e commercializzazione dei prodotti agricoli.Importante il partenariato con l’Istituto Tecnico Agrario per una crescita professionalizzante della Valle di Comino, come una leva strategica per la crescita del territorio e per un’opportunità di apertura ad altri contesti.Per maggiori dettagli: https://www.fondazionebiocampus.it/corso/corso-agricoltura-4-0/#

L’Amministrazione Comunale di Alvito, il Sindaco Luciana Martini

COMUNICATO STAMPA

