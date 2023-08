Opificio Fontana Liri, siglato accordo per la ripartenza della produzione di polveri da sparo presso lo Stabilimento Militare

Il 4 agosto, presso la sede dell’Agenzia Industrie Difesa in Roma è stato siglato uno storico accordo tra la Difesa e la Baschieri e Pellagri, società del gruppo Fiocchi specializzata nella produzione delle polveri sferiche.

Alla presenza del Direttore dello Stabilimento Militare, Colonnello Zagarella Raffaele, del Vice Direttore, Tenente Colonnello Favale Antonio, degli assistenti tecnici Colafrancesco Riccardo e Sera Antonio, è stato firmato l’accordo per la concessione e gestione degli impianti produttivi di polveri sferiche dell’opificio di Fontana Liri mediante un partenariato pubblico-privato.

La cooperazione costituisce un importante risultato per il consolidamento industriale della Difesa che mira a rafforzare ed espandere le sinergie industriali con aziende nazionali al fine di valorizzare gli “asset” della Difesa e ridurre la dipendenza dall’estero di forniture strategiche.

Il riavvio della produzione delle polveri da sparo e la riattivazione della centrale idroelettrica avvenuta già nel 2022 rilanciano significativamente l’opificio di Fontana Liri che torna a ricoprire per la Difesa il suo storico ruolo strategico, concedendo inoltre significative opportunità per il territorio e per i giovani abitanti della provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA