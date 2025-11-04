Opi, grande successo per “Sapori d’Autunno 2025”: il sindaco Di Santo esalta la partecipazione record

OPI (AQ) – Straordinario successo per la manifestazione “Sapori d’Autunno 2025”, svoltasi lo scorso 1° novembre nel suggestivo borgo marsicano. L’evento, dedicato ai prodotti tipici e alle tradizioni locali, ha registrato una partecipazione eccezionale, trasformando le vie del paese in un autentico percorso di gusto e convivialità.

Il sindaco di Opi, Antonio Di Santo, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della giornata, definendola “un successo straordinario!”. “Opi si è riempita di colori, profumi e tanta, tantissima gente” – ha dichiarato il primo cittadino – “un fiume di visitatori ha potuto degustare i nostri sapori autentici e vivere la magia di una giornata all’insegna della tradizione, della musica e della condivisione”.

Di Santo ha voluto inoltre ringraziare la Pro Loco di Opi, motore organizzativo della manifestazione, insieme a tutti i volontari che, con dedizione e passione, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla Polizia Municipale, agli ausiliari del traffico e al gruppo di Protezione Civile PIVEC, per la loro collaborazione e il costante supporto operativo.

Concludendo, il sindaco ha espresso gratitudine verso i tanti visitatori che hanno raggiunto Opi per l’occasione: “La loro presenza ci ha onorato e ha reso ancora più forte il senso di comunità che ci unisce. Opi è davvero ‘Un mondo a parte’ meraviglioso!”

Correlati