Opi, al via la costituzione della Cooperativa di Comunità “Opi Lab”

Il Comune di Opi si prepara a compiere un passo decisivo verso un modello di sviluppo condiviso e sostenibile. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato l’avvio del percorso per la costituzione della Cooperativa di Comunità “Opi Lab”, un progetto che punta a valorizzare le risorse del territorio e a creare nuove opportunità per i residenti.

L’incontro inaugurale è fissato per giovedì 20 novembre, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Opi. L’appuntamento rappresenta il primo momento ufficiale di confronto pubblico per discutere e definire gli step necessari alla nascita della cooperativa.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, Opi Lab si propone come uno strumento innovativo di gestione partecipata delle risorse locali, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo socio-economico in grado di coinvolgere direttamente la cittadinanza. Non a caso, nella nota diffusa dal Comune si sottolinea come il progetto “appartenga a tutti noi”, invitando i residenti a partecipare attivamente, portando idee, proposte e contributi.

Per garantire la massima inclusività, l’incontro potrà essere seguito anche da remoto, tramite la piattaforma Google Meet, utilizzando il link indicato nella locandina: https://meet.google.com/ded-axqu-udb.

La costituzione della Cooperativa di Comunità Opi Lab rappresenta un tassello fondamentale nella visione di un futuro più coeso e dinamico per il paese, in cui collaborazione e condivisione diventano i cardini dello sviluppo locale.