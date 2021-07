‘Operazione ponti sicuri’: la Provincia avvia i lavori del viadotto ‘ENEL’ sulla S.P. 179 ‘BADIA’

Sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria che interessano la struttura del ponte ‘Enel’, situato sulla strada provinciale 179 ‘Badia’, nel Comune di Esperia, al km.4+900, la strada che va dal Comune di Pontecorvo alla Regionale Formia-Cassino.In particolare, gli operai e i tecnici dell’Area 4 del Settore Viabilità della Provincia, a seguito di un sopralluogo, hanno rilevato segni di deterioramento dovuti all’azione degli agenti atmosferici che hanno provocato, in diversi punti, il distaccamento delle superfici esterne in calcestruzzo. L’intervento che sarà eseguito e concluso nelle prossime settimane, dunque, sarà finalizzato a riqualificare il ponte sia da un punto di vista strutturale sia da quello dei materiali. Un’opera che si rende ancora più importante e urgente dal momento che non solo il viadotto è oggetto di intenso traffico veicolare ma poiché, nella parte sottostante, è situata un’arteria comunale, anch’essa particolarmente transitata.I lavori di manutenzione saranno effettuati con fondi che la Provincia di Frosinone ha ottenuto dal Ministero dei Trasporti e il costo degli interventi ammonta a cinquantamila euro.“Da sempre il nostro Ente – dicono il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Germano Caperna – è estremamente attento alle condizioni delle strade provinciali e a garantire al territorio una viabilità sicura e agevole. Per quanto riguarda, nello specifico, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su ponti e viadotti di competenza provinciale, l’attenzione è ancora più alta e l’impegno sempre massimo. Abbiamo ancora tutti impresse negli occhi le terribili immagini di crolli e perdite di vite umane: la prima responsabilità degli amministratori e delle istituzioni è proprio quella di garantire la pubblica incolumità dei cittadini e la sicurezza stradale sull’intero tratto provinciale che attraversa il territorio”.Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Esperia Giuseppe Villani: “Dopo la riapertura della Sp 8, un altro intervento importante della Provincia di Frosinone sul nostro territorio. Ringrazio il presidente Pompeo per l’attenzione. Avevo richiesto di monitorare il ponte e prontamente è stata accolta la nostra sollecitazione, nel solo di una valida collaborazione tra i nostri enti. Continuiamo a lavorare per migliorare Esperia”.

