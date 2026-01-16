Operazione interforze al Casello A1 di Frosinone

Brillante operazione interforze nei giorni scorsi presso il casello autostradale di Frosinone, coordinata dalla Polizia Stradale del capoluogo ciociaro diretta dal Comm. Capo Dott.ssa Valentina Lollobattista.

Polizia Locale, Polizia Provinciale e la stessa Stradale hanno messo in campo un contingente di pattuglie che ha consentito di passare al setaccio il pressoché totale flusso di veicoli in entrata ed in uscita del casello autostradale.

Uno schieramento di mezzi e uomini che hanno garantito un capillare controllo i cui risultati non sono mancati e sono stati decisamente importanti nell’ottica della sicurezza stradale. Nel giro di poche ore, infatti, centinaia sono stati i veicoli controllati e sono stati elevati 50 verbali, ritirate due patenti e due carte di circolazione, decurtati 100 punti.

L’operazione, esempio di come la sinergia tra le forze di polizia sia fondamentale, non è la prima nel suo genere in provincia, nei giorni addietro furono interessati altri caselli dell’A1 con risultati di altrettanto rilievo.

Il Comandante della Polizia Locale di Frosinone, Dott. Dino Padovani, esprime soddisfazione e si congratula con le donne e gli uomini che hanno preso parte all’operazione ed evidenzia quanto la collaborazione tra forze di polizia sia necessaria ed imprescindibile per raggiungere risultati di livello, portando in campo prerogative e competenze specifiche che consentono accertamenti a 360 gradi.

COMUNICATO STAMPA