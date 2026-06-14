Operazione antidroga: sequestrati oltre un chilo di cocaina, arrestato un 35enne

L’uomo, già sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico per atti persecutori, utilizzava la stanza di un B&B per occultare l’ingente quantitativo di stupefacente. – Nella tarda serata di alcuni giorni fa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo unitamente ai colleghi della Stazione di Aquino, hanno inferto un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio, procedendo all’arresto in flagranza di reato di un trentacinquenne residente a Pignataro Interamna (FR), già noto alle Forze dell’Ordine. L’operazione è scaturita da un’attenta e mirata attività info-investigativa. I militari, avendo fondato motivo di ritenere che il soggetto fosse in possesso di un importante quantitativo di stupefacente e potesse essere armato, lo hanno intercettato intorno alle ore 21:25 mentre viaggiava a bordo della sua autovettura all’ingresso del Comune di Aquino. La tempestiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire la chiave di una struttura ricettiva. Dagli accertamenti immediati è emerso che l’uomo, verosimilmente nel tentativo di eludere eventuali controlli presso la propria abitazione, aveva strategicamente affittato una stanza presso un locale Bed & Breakfast di Aquino, lontano dalla propria residenza. I Carabinieri si sono quindi recati tempestivamente presso la struttura per estendere la perquisizione al domicilio temporaneo del sospettato. L’operazione ha dato esito ampiamente positivo, portando alla luce un vero e proprio deposito logistico per lo spaccio. Materiale Sottoposto a Sequestro: Oltre un chilogrammo di Cocaina, suddivisa in diversi involucri, pronta per essere immessa sul mercato illecito. Materiale per la pesatura di precisione. Strumenti atti al taglio e al confezionamento delle dosi, rinvenuti con tracce di sostanza stupefacente. Un dispositivo cellulare, presumibilmente utilizzato per gestire i contatti illeciti. Il quantitativo sequestrato, che appare ragionevolmente e inequivocabilmente destinato a plurime cessioni a terzi, avrebbe fruttato decine di migliaia di euro se immesso sul mercato illecito. La condotta dell’arrestato appare di particolare gravità e denota un’elevata pericolosità sociale. L’uomo, infatti, ha agito mentre si trovava già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna per atti persecutori, con la contestuale applicazione del braccialetto elettronico. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dapprima trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino. Dell’arresto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. L’indagato dovrà rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, previsto e punito dall’articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990. In sede di udienza di convalida, il Giudice, accogliendo le richieste formulate dalla Procura della Repubblica di Cassino, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.