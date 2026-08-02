Operazione antidroga dei Carabinieri di Ferentino, denunciato un 51enne

In Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione dei Carabinieri hanno concluso un’operazione finalizzata al contrasto degli stupefacenti, deferendo all’Autorità Giudiziaria un uomo di 51 anni, già noto alle Forze dell’Ordine. Il deferimento è scattato a seguito di una mirata e minuziosa attività d’indagine culminata con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. Durante le operazioni di controllo, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro una pianta di cannabis dell’altezza di 110 cm, una pianta di cannabis dell’altezza di 73 cm, tre involucri in cellophane contenenti complessivamente 2,51 grammi di hashish, un involucro in cellophane contenente 1,65 grammi di marijuana. Tutta la sostanza stupefacente e le piante sono state sequestrate, mentre l’uomo deferito in stato di libertà dovrà rispondere per le violazioni della normativa sugli stupefacenti.