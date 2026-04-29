Operaio precipita nel cantiere: elitrasportato in codice rosso

Paura questa mattina ad Ausonia, dove un grave incidente sul lavoro ha scosso il cantiere per l’ampliamento della scuola primaria, progetto strategico finanziato con i fondi del Pnrr. Un operaio è precipitato nel vano tecnico dell’ascensore della futura mensa scolastica, compiendo un volo nel vuoto che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra colleghi e soccorritori.

Le condizioni del lavoratore hanno richiesto l’intervento urgente dell’elisoccorso, che lo ha trasferito in un ospedale di Roma per le cure specialistiche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato i rilievi tecnici e disposto il sequestro parziale dell’area interessata dall’incidente.

L’attenzione degli investigatori si concentra ora sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Al centro delle verifiche vi sono la presenza e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, oltre alla corretta installazione delle barriere di sicurezza previste dal piano antinfortunistico.

L’episodio riporta al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza nei cantieri, soprattutto in una fase in cui la corsa alla realizzazione delle opere finanziate dall’Europa impone tempi serrati. Ausonia si ritrova così a fare i conti con un dramma che potrebbe aprire interrogativi pesanti sulla gestione della prevenzione nei lavori pubblici.