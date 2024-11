Operaio precipita da una scala, è grave: ricoverato in codice rosso

Un operaio è caduto da una scala all’interno di un cantiere in via Pierluigi da Palestrina a Cassino. A dare l’allarme i colleghi dell’uomo che è stato soccorso dai sanitari del 118 è trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Scolastica di Cassino. E’ accaduto questa mattina dove sul luogo dell’incidente si sono recate le forze dell’ordine.

