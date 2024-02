Operaio di 23 anni muore travolto dal terreno: è rimasto schiacciato durante un lavoro di irrigazione

Dopo Firenze nulla sembra essere cambiato: oggi l’ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 23 anni è morto in un terreno agricolo in zona Contessa a Stornara, in provincia di Foggia, durante i lavori di messa in opera di un impianto di irrigazione. Il giovane è rimasto schiacciato dal materiale accumulato sul bordo dello scavo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che stanno facendo verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I morti sul lavoro

Il crollo del cantiere di un nuovo supermercato della catena Esselunga a Firenze lo scorso 16 febbraio aveva già portato a quota 145 il numero delle morti sul lavoro del 2024. Al dato, riportato da La Stampa, si sono aggiunti nei giorni successivi altri casi. Ora siamo a quota 160 ma il dato tende ad aggiornasi di continuo, purtroppo.(leggo.it) foto archivio