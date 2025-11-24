Open Day Vaccinale: un gesto di prevenzione per tutta la famiglia. Sabato 29 novembre Centri Vaccinali della provincia

Open Day Vaccinale antinfluenzale tutti
La UOC Vaccinazioni della ASL di Frosinone, diretta dalla dottoressa Maria Gabriella Calenda, promuove una giornata di Open Day vaccinale dedicata alla prevenzione dell’influenza, del COVID-19 e del pneumococco. L’iniziativa è rivolta a bambini, ragazzi, genitori e nonni, con l’obiettivo di proteggere le famiglie in vista delle festività natalizie.

Sabato 29 novembre 2025dalle ore 08:30 alle 13:00, sarà possibile accedere senza prenotazione e in modalità diretta presso i seguenti Centri Vaccinali:

Alatri – P.O. San Benedetto, Loc. Chiappitto

Ferentino – Piazzale dell’Ospizio

Frosinone – Via A. Fabi

Isola Liri – Via Selva

Atina – Via dei Sanniti

Cassino – Via degli Eroi

Pontecorvo – Via San Giovanni Battista

Un’occasione preziosa per dare ‘una spallata all’influenza’ e contribuire alla salute collettiva, con un gesto semplice e responsabile. La vaccinazione è uno strumento fondamentale di tutela, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

“Questa giornata – dicono dalla Direzione Sanitaria – rappresenta un momento importante di prossimità e prevenzione. Offrire l’accesso diretto e senza prenotazione significa avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, facilitando la protezione di tutta la comunità. Invitiamo le famiglie a partecipare con fiducia: vaccinarsi è un atto di responsabilità e di cura verso sé stessi e gli altri”.

La ASL di Frosinone invita tutti i cittadini a partecipare numerosi, scegliendo il centro più vicino e approfittando dell’accesso libero e facilitato.

