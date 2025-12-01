Open Day Vaccinale – Grande partecipazione per la prevenzione di tutta la famiglia Oltre 460 le dosi somministrate nei centri vaccinali della provincia

Grande partecipazione all’open day vaccinale promosso dalla UOC Vaccinazioni della ASL di Frosinone, diretta dalla dottoressa Maria Gabriella Calenda, che si è svolto sabato 29 novembre 2025 nei Centri Vaccinali della provincia.

L’iniziativa, dedicata alla prevenzione dell’influenza, del COVID-19 e dello pneumococco, ha coinvolto famiglie intere – bambini, ragazzi, genitori e nonni – confermando l’attenzione della comunità verso la tutela della salute in vista delle festività natalizie.

Nel corso della mattinata, dalle 8:30 alle 13, sono state somministrate complessivamente 464 dosi. I cittadini hanno risposto con entusiasmo in tutti i territori: ad Alatri sono state registrate 42 vaccinazioni, a Ferentino 30, a Frosinone 84, a Isola Liri 36, ad Atina 85, a Cassino 94 e a Pontecorvo 93. Numeri che testimoniano la fiducia nei confronti della prevenzione e la volontà di proteggere sé stessi e i propri cari.

“La giornata – sottolineano dalla Direzione Sanitaria – ha rappresentato un momento importante di prossimità e di cura. Offrire l’accesso diretto e senza prenotazione ha permesso di avvicinare i cittadini ai servizi sanitari, facilitando la protezione di tutta la comunità. La partecipazione registrata è un segnale di responsabilità collettiva e di attenzione verso le fasce più fragili della popolazione.”

L’Open Day vaccinale si è dunque confermato un’occasione preziosa per dare “una spallata all’influenza” e rafforzare la cultura della prevenzione. Un gesto semplice, ma di grande valore, che contribuisce a costruire una comunità più sana e consapevole.