Open Day Frosinone, protocollo Sora e Isola del Liri

Giornata di avvicinamento alle discipline paralimpiche in Ciociaria.

Open Day dedicato alle persone diversamente abili.

Manifestazione promossa dal Comune di Frosinone in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, rappresentato dal presidente CIP Lazio Marco Iannuzzi e dal consigliere di giunta Piergiorgio Fascina e in collaborazione con l’Inail, rappresentato dal direttore provinciale Frosinone, Enrico Tommasi. Tutta la mattina gli atleti hanno svolto diverse attività paralimpiche nel campo Coni di Frosinone. La delegazione del Comitato Italiano Paralimpico è stata poi ricevuta anche dal sindaco di Sora e dal sindaco di Isola del Liri per siglare protocollo d’intesa finalizzato a sensibilizzare la collettività alle discipline paralimpiche e a sostenere l’inclusione sociale.

