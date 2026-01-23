Open day al Cfp di Frosinone: il futuro della bellezza parte da qui

Ancora un successo di partecipazione per gli Open day di Frosinone Formazione Lavoro. Stavolta è toccato al Cfp di Frosinone mettere in mostra tutte le abilità che si apprendono nei corsi che vengono proposti agli studenti.

Nel corso della giornata di incontro, sono stati tanti i ragazzi, le ragazze, con i rispettivi genitori che hanno partecipato all’evento, hanno chiesto informazioni e hanno conosciuto i docenti.

“Grazie a tutti coloro che sono venuti a conoscerci, a scoprire i nostri corsi e a condividere con noi entusiasmo, domande e sorrisi – hanno detto il Presidente di Frosinone Formazione Lavoro Adriano Lampazzi e i membri del cda Laura Romano e Samuel Battaglini – È stato un piacere mostrare i nostri laboratori, presentarvi i docenti e raccontarvi come trasformare la passione per la bellezza in una professione concreta. Le iscrizioni sono ancora aperte! FFL è un’opportunità reale di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro”.