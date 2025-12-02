Onorificenza Stella al Merito salone d’onore CONI Piergiorgio Fascina

La Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, su proposta della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina alla Commissione Benemerenze Sportive, ha conferito ieri la Stella al Merito Sportivo a Piergiorgio Fascina, dirigente Comitato Italiano Paralimpico e Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.

Presso il Salone d’onore del CONI erano presenti tra gli altri il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, il presidente della Fin, Paolo Barelli, l’assessore allo sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato.

La Stella al Merito Sportivo è conferita a personalità sportive che con opere di segnalato impegno e in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport.

“Grazie al presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, al già presidente Luca Pancalli per questo importante riconoscimento – ha affermato Fascina – Ringrazio altresì la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina in primis il presidente Fernando Zappile, una vera guida per me, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Comitato Italiano Paralimpico Lazio, tutto il movimento sportivo italiano, le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni, tutte le istituzioni che in questi anni hanno lavorato proficuamente sul territorio. Un grazie speciale ai nostri atleti e ai nostri tecnici che rappresentano il motore dello sport. Ringrazio ancora i miei collaboratori che ogni giorno si impegnano per promuovere i valori dello sport e per includere tutti senza lasciare indietro nessuno. Dedico questa onorificenza alla mia famiglia”.