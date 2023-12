Onorificenza al Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Arce

Si è tenuta giovedi pomeriggio, presso l’Ufficio Territoriale del Governo, la tradizionale cerimonia di scambio d’auguri con il Prefetto Ernesto Liguori e le massime autorità della Provincia di Frosinone. Al termine della cerimonia sono state consegnate le onorificenze al merito della Repubblica a dieci cittadini della provincia e tra questi al Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Arce, Ten. Dott. Ciro Vitale.«Con grande piacere – ha detto il Sindaco di Arce Luigi Germani – ho preso parte alla consegna dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana al Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Arce, il Tenente Ciro Vitale. Ancor prima di essere un eccellente ufficiale, il primo al comando della tenenza con sede nel nostro comune, che tanto sta facendo per il nostro territorio, permettetemi di sottolineare le grandi doti umane che lo contraddistinguono. A lui e al personale della Tenenza di Arce, così come alle altre forze dell’ordine e di polizia del territorio, siamo grati per l’importante lavoro che quotidianamente svolgono a tutela della cittadinanza e delle istituzioni nonché per il grande rapporto di collaborazione che da sempre li caratterizza con l’amministrazione. Al comandante Vitale – ha concluso Germani – vanno le mie più vive congratulazioni e i miei più fervidi rallegramenti».

COMUNICATO STAMPA