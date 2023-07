Onorevole Rossi: “Su Piedimonte non abbassare la guardia”

Dichiarazione dell’onorevole Maria Veronica Rossi, deputato della Lega al Parlamento europeo: “I numeri relativi alla produzione dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano e quelli dei livelli occupazionali inducono a delle riflessioni molto serie e a non abbassare la guardia. L’assegnazione della piattaforma Stla large berv costituisce una prospettiva certamente importante per il sito produttivo ciociaro, ma non si può non guardare al fatto che, dal 2017 ad oggi, si sia perso il 25% della forza lavoro. Un dato che si traduce, comunque, in un depauperamento del tessuto economico locale. I pensionamenti sono stati tanti, ma le nuove assunzioni non hanno integrato il personale fuoriuscito. Senza contare i lavoratori posti in regime di ammortizzatori sociali che stanno subendo delle inevitabili decurtazioni in busta paga. Voglio sperare che il management aziendale stia tenendo in giusta considerazione lo stabilimento di Piedimonte San Germano e che abbia previsto delle prospettive di sviluppo adeguate alla dimensione e alla storia del sito produttivo, che, da sempre, ha costituito un asset strategico. Dal mio punto di vista monitorerò la situazione e, se sarà necessario, coinvolgerò anche le istituzioni europee”.

COMUNICATO STAMPA