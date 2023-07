Onorevole Rossi: “Sicurezza urbana: bene l’iniziativa del sindaco Mastrangeli”

Dichiarazione dell’onorevole Maria Veronica Rossi, deputato della Lega al Parlamento europeo: “L’escalation di episodi inquietanti che si sono registrati in questi giorni nel capoluogo richiedeva una pronta e importante risposta che c’è stata. Bene ha fatto il sindaco Riccardo Mastrangeli ad attivarsi subito, chiedendo la celere convocazione del tavolo sulla sicurezza, e un ringraziamento doveroso va rivolto al prefetto e ai rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno lanciato, assieme all’amministrazione comunale, un messaggio importante alla cittadinanza, annunciando la presenza di maggiori agenti in strada.

Criminalità e senso di insicurezza possono condizionare la vita di una città, il funzionamento e l’attrattività di alcune aree urbane. Quando le persone si sentono minacciate, si pensi soprattutto alle fasce più vulnerabili della popolazione, quali anziani e donne, modificano il proprio stile di vita e il modo in cui utilizzano la città quotidianamente: la perdita di libertà che ne consegue diventa un fardello pesante da portare, e la qualità della vita ne risente seriamente. L’insicurezza nelle città è prodotta da una complessa serie di fattori, comprese le condizioni economiche e i problemi sociali, tra i quali rientrano anche il modo in cui le città sono pianificate, progettate e costruite, il modo in cui le persone si identificano nell’ambiente in cui vivono e il modo in cui gli spazi urbani sono curati e gestiti. In questo senso va apprezzata l’azione amministrativa portata avanti dal sindaco Mastrangeli e dalla sua amministrazione finalizzata a rigenerare gli spazi urbani e a pensare anche a una mobilità diversa per incoraggiare la socializzazione locale, elemento essenziale per suscitare controllo spontaneo nel vicinato. Come diceva infatti l’antropologa statunitense Jane Jacobs: “La prima cosa da capire è che l’ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa possa essere necessaria: esso è mantenuto soprattutto da una complessa e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi”.

COMUNICATO STAMPA