Onorevole Rossi: “Primario tutelare i nostri agricoltori”

Dichiarazione dell’onorevole Maria Veronica Rossi, deputato della Lega al Parlamento europeo: “C’è un’Italia fatta di piccoli e medi operatori che ogni giorno lavora in silenzio, portando avanti con fatica con la propria impresa, e che costituisce la spina corsale del nostro tessuto produttivo. Gli agricoltori, che oggi scendono in piazza, rivendicano soltanto il diritto di continuare a lavorare e a difendere le produzioni tipiche e al tempo stesso diventano l’ultimo baluardo di un mondo, che non vuole piegarsi a una modernità che non innova, ma che vuole rendere tutto artificiale. Carne sintetica, farine d’insetti sono delle aberrazioni e sono il solito regalo alle multinazionali che dovranno produrli a danno dei piccoli imprenditori. Imprenditori che, poi, si trovano a dover fare i conti anche con la lievitazione dei costi della filiera produttiva e con una concorrenza che vende prodotti, il più delle volte di bassa qualità, a prezzi stracciati. L’Ue anziché pensare a soluzioni astruse e a tutelare le multinazionali, dovrebbe preoccuparsi maggiormente di proteggere la qualità delle produzioni; qualità che può essere garantita da chi, come gli agricoltori e gli allevatori italiani, può insegnare al mondo come si costruisce la qualità. La battaglia che oggi si combatte è anche a protezione dei consumatori che hanno il diritto di acquistare prodotti buoni, di qualità e non qualcosa che sia uscito da un laboratorio. La ricerca è importante, non è da demonizzare, anzi è da sostenere, ma non tutto può nascere in provetta. Si rischia una deriva pericolosa. Per quanto potrò mi farò promotrice di iniziative a sostegno di chi combatte queste giuste battaglie”.

comunicato stampa