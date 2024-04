Onorevole Rossi: “Leodori vive sulla Luna”

Dichiarazione dell’europarlamentare Maria Veronica Rossi: “A leggere l’intervista a Leodori pubblicata su Ciociaria Oggi e su Latina Oggi c’è, francamente, da rimanere esterrefatti. Io capisco che siamo in campagna elettorale; capisco che in questo periodo si dica tutto e il contrario di tutto, ma mistificare la realtà è inaccettabile. I dieci anni di amministrazione Zingaretti sono stati un disastro totale per la Regione Lazio e specialmente per i cittadini delle province di Frosinone e di Latina. Il presidente Rocca e la sua giunta, da quando sono in carica, sono stati costretti a riparare i danni fatti da Zingaretti, Leodori, Sara Battisti & co. Già solo se guardiamo la sanità il Pd ha lasciato voragini nei bilanci delle Asl e liste d’attesa chilometriche. Ma nonostante ciò, Rocca sta riuscendo a fronteggiare con competenza e buonsenso sia la gestione dei problemi atavici sia a programmare un futuro più roseo per i nostri territori.L’accusa, poi, rivolta al centrodestra di ricercare soltanto il consenso anziché pensare a governare è francamente ridicola. E a dimostrarlo è la spasmodica caccia quotidiana che il Pd fa ad altre forze politiche per il cosiddetto “campo largo”, un’accozzaglia ispirata da puri fini elettoralistici, che si regge soltanto sulla cultura del “contro”. Il loro unico collante è quello dell’odio verso il centrodestra e vedo il suo elettorato e non certamente una condivisione di valori e programmi. C’è anche qualche spunto positivo, però, dall’intervista di Leodori: se i nostri “avversari” sono questi, se le argomentazioni sono queste, potremo governare per almeno trent’anni. E i cittadini lo hanno capito prima di tutti. Gli unici a essere rimasti sulla Luna sono stati solo Leodori e i suoi amici”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati