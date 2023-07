Onorevole Rossi: “Il centrodestra valorizzerà l’ospedale di Alatri”

Il deputato della Lega al Parlamento europeo, onorevole Maria Veronica Rossi, accompagnata dal sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, dal vice sindaco Roberto Addesse, dal consigliere comunale, Denise Zena, e dal coordinatore cittadino della Lega, Emanuele Palmisani, è stata all’ospedale “San Benedetto” della città ernica per compiere un giro esplorativo.

“E’ stato un tour molto utile e interessante per capire diverse situazioni e dinamiche – ha detto l’onorevole Rossi – Devo fare i complimenti al personale sanitario, infermieristico e amministrativo per l’attività encomiabile che svolge ogni giorno. L’ospedale di Alatri è una delle strutture sanitarie storiche della nostra provincia, che serve un vastissimo comprensorio. Ad oggi, purtroppo, per colpa di una decennale dissennata programmazione sanitaria targata Partito democratico, cui poi si è aggiunto il Movimento 5 Stelle, il San Benedetto è una realtà sottodimensionata rispetto alle proprie potenzialità e certamente non valorizzata. La struttura, per la sua storia e per il livello del personale che quotidianamente vi presta servizio, meriterebbe ben altra dignità. Dignità che, siamo certi, recupererà grazie all’Amministrazione Rocca. Trovo francamente ridicole certe prese di posizione sulla stampa o certe manifestazioni di protesta riconducibili a personaggi dell’entourage di Buschini e Battisti che, oggi, alzano la voce sul destino dell’ospedale di Alatri, chiedendo che non venga ulteriormente ridimensionato o addirittura chiuso. A lor signori vorrei ricordare che i loro riferimenti politici, ovvero Zingaretti, D’Amato, Buschini e Battisti, hanno governato la Regione fino a pochi mesi fa e ciò che oggi è l’organizzazione dei servizi sanitari ad Alatri è frutto della loro incapacità di visione e delle loro politiche miopi”.

“Per fortuna – conclude l’onorevole Rossi – la musica sta cambiando e il presidente Rocca darà finalmente a questo territorio ciò che merita e ciò che si aspetta. Nei prossimi giorni incontrerò il direttore generale dell’Asl di Frosinone per parlare del futuro di questa gloriosa struttura”.

COMUNICATO STAMPA