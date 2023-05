Onorevole Rossi: Frosinone in Serie A, orgoglio di un’intera provincia

“La vittoria del campionato da parte del Frosinone è un successo che fa gioire una tifoseria, una città, una provincia. E’ uno di quei traguardi che risveglia e sublima il senso di appartenenza e che ci fa sentire ancora di più orgogliosi di essere ciociari. Sono doverose le felicitazioni al presidente Stirpe, imprenditore di grande lungimiranza capace di precorrere e non di inseguire la modernità, al direttore sportivo Angelozzi, che ha costruito una squadra perfetta con un mix vincente di elementi esperti e giovani di grandi e belle speranze, all’allenatore Fabio Grosso, cha ha condotto una stagione strabiliante, e ai calciatori tutti, che hanno ottenuto vittorie più che meritate.

La vittoria più grande di Stirpe e del management resta, però, quella di aver costruito un modello societario e sportivo che è un esempio unico nel panorama calcistico, e non solo, italiano. Un modello fatto di efficienza e competenza, che ha saputo coniugare la sostenibilità economica con le vittorie sportive, dimostrando che c’è una via, in Italia, per poter fare sport ad altissimi livelli senza fare il passo più lungo della gamba. E la dimostrazione palese è la circostanza di avere realizzato assieme al Comune di Frosinone, durante l’amministrazione del sindaco Nicola Ottaviani, in una partnership tra pubblico e privato, anche questa un modello che ha fatto scuola in Italia, uno stadio gioiello invidiato da tutti. Oggi il Frosinone Calcio è una realtà cui tutti possono e devono ispirarsi ed è una boccata d’ossigeno per quanti ancora credono in certi valori della vita e dello sport”.

E’ quanto ha dichiarato l’eurodeputato della Lega, Maria Veronica Rossi

COMUNICATO STAMPA

Correlati