Onorevole Rossi: “Fronte comune per il 72° Stormo”

Dichiarazione dell’onorevole Maria Veronica Rossi, deputato della Lega al Parlamento europeo: “Lo spostamento del 72° Stormo è una sciagura da scongiurare per la città di Frosinone e per tutto il territorio. L’organizzazione di un fronte comune, che unisca rappresentanti politici, istituzionali, associazioni e semplici cittadini, per esperire ogni possibile tentativo, è da sostenere e costituisce un fattore molto positivo. Per quanto mi riguarda e per quanto di mia competenza mi sono già attivata, ma sono pronta a raddoppiare gli sforzi per la difesa del territorio. Ho esposto da tempo le mie idee sull’inopportunità del trasferimento della scuola di volo da Frosinone a Viterbo e sono disponibile a ribadirle in ogni sede. Il sindaco Mastrangeli, da sempre attento su questa questione, si è già attivato e mi risulta che nel prossimo consiglio comunale si discuterà un’importante mozione. È l’ora di unire le forze e non è l’ora delle sterili polemiche o delle primogeniture. Solo con un fronte unito e compatto si può vincere questa partita. Io ci sono”.

COMUNICATO STAMPA