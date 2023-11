Onorevole Rossi: “Continua la via crucis dei pendolari. Aspettiamo segnali di vita dalla Regione”

Dichiarazione dell’onorevole Maria Veronica Rossi, deputato della Lega al Parlamento europeo: “Anche oggi è andata in scena, con abbondante anticipo sulla Pasqua, la via crucis dei pendolari della Roma-Frosinone-Cassino. La tratta dei reietti verrebbe quasi dire, considerato lo scarsissimo interesse mostrato nei confronti degli utenti del servizio di trasporto ferroviario locale da parte del concessionario e della Regione. Avevo sollecitato nei giorni scorsi un intervento da parte dell’assessore al ramo, ma o il mio appello è caduto nel vuoto, o, se l’assessore si è in qualche modo interessato, non si sono visti i risultati (anzi la situazione è in costante peggioramento) circostanza questa che sarebbe davvero sconfortante in quanto sintomatica di incapacità di far valere le ragioni dei cittadini. Capisco che l’anello ferroviario di Roma, la Roma – Lido, la Roma – Viterbo stuzzicano maggiormente le fantasie dell’amministrazione regionale, però qualcuno deve ricordarsi che, fra quattro anni, voteranno anche i cittadini di questa provincia per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale e in molti potrebbero chiedere conto di quello che si è fatto e di quello che non si è fatto, anche ai quei consiglieri regionali che sono stranamente silenti sui problemi dei pendolari, forse per ordine di partito. Siccome per tanti anni ho fatto la pendolare e so quanto pesi sulla qualità della vita un pessimo servizio di trasporto, invito l’assessore e il presidente della commissione competente a prendere il treno con me da Frosinone o da Cassino tra le 6 e le 7.30 per toccare con mano i disagi e i problemi e per confrontarci direttamente con i pendolari. Sarebbe un’esperienza davvero significativa, credetemi. In ogni caso, in attesa di un segnale di vita dalla Regione, auspico un intervento diretto del presidente Rocca quantomeno per far capire agli utenti che le istituzioni hanno a cuore il problema”.

COMUNICATO STAMPA